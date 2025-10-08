DevOps insener tasu in Switzerland ettevõttes Swisscom ulatub CHF 124K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni CHF 155K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Switzerland kogusumma on CHF 138K. Vaata ettevõtte Swisscom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
