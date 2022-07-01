Ettevõtete kataloog
TDS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

TDS Palgad

TDS palk ulatub $44,765 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $140,700 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest TDS. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $87K

Full-Stack tarkvarainsener

Raamatupidaja
$70.2K
Klienditeenindus
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Andmeteadlane
$51.2K
Müük
$141K
Riskikapitalist
$56.7K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes TDS on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $140,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TDS keskmine aastane kogutasu on $63,444.

Esiletõstetud töökohad

    TDS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • T-Mobile
  • Verizon
  • Harmonic
  • Viasat
  • AT&T
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid