TELUS Palgad

TELUS palga vahemik varieerub $10,107 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $135,281 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt TELUS. Viimati uuendatud: 8/15/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Masõppeinsener

DevOps insener

Tootehaldusr
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Toote disainer
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX disainer

Andmeteadlane
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Tarkvaraarenduse juht
L4 $114K
L5 $97.6K
Turundus
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programmijuht
Median $85K
Ärianalüütik
Median $56.2K
Küberturvalisuse analüütik
Median $76.8K
Andmeanalüütik
Median $37.1K
Andmeteaduse juht
Median $110K
Lahendusarhitekt
Median $129K

Andmete arhitekt

Juhtimiskonsultant
Median $95.6K
Äri operatsioonid
$101K
Äri operatsioonide juht
$96.9K
Äri arendus
$99.3K
Tegevjuhi assistent
$92.6K
Sisu looja
$88.4K
Klienditeenindus
$10.1K
Finantsanalüütik
$76.8K
Riistvara insener
$75.2K
Personaliosakond
$66.4K
Infotehnoloog
$11.6K
Turunduse operatsioonid
$104K
Mehaanika insener
$72.9K
Toote disaini juht
$107K
Projektijuht
$14.5K
Müük
$55.4K
Tehniline programmijuht
$89.6K
Usaldus ja turvalisus
$41.7K
UX uurija
$88.2K
KKK

Kõrgeima palgaga roll TELUS on Tarkvaraarendaja at the L6 level aastase kogukompensatsiooniga $135,281. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
TELUS mediaan aastane kogukompensatsioon on $86,649.

Muud ressursid