  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

Swift Navigation Tootejuht Palgad

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Swift Navigation on $183K year kohta. Vaata ettevõtte Swift Navigation kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$183K
Tase
L6
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Swift Navigation?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Swift Navigation in United States on aastase kogutasuga $222,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Swift Navigation Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $170,000.

