SEI Palgad

SEI palk ulatub $65,097 kogutasus aastas Finantsanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $194,025 Andmeteadlane ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SEI. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Raamatupidaja
$65.1K
Andmeteadlane
$194K
Finantsanalüütik
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Juhtimiskonsultant
$149K
Tootejuht
$112K
Tarkvaraarendaja
$154K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SEI on Andmeteadlane at the Common Range Average level aastase kogutasuga $194,025. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SEI keskmine aastane kogutasu on $149,250.

