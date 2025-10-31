Ettevõtete kataloog
Stockly
Stockly Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in France kogusumma ettevõttes Stockly on €55.3K year kohta. Vaata ettevõtte Stockly kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
Stockly
Software Engineer
Paris, IL, France
Kokku aastas
€55.4K
Tase
hidden
Põhipalk
€55.3K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
0-1 Aastat
Aastat kogemust
0-1 Aastat
Millised on karjääritasemed Stockly?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Stockly in France on aastase kogutasuga €66,482. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Stockly Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €55,350.

Muud ressursid