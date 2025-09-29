Ettevõtete kataloog
ServiceTitan
ServiceTitan Tehniline Kirjutaja Palgad

Keskmine Tehniline Kirjutaja kogutasu in United States ettevõttes ServiceTitan ulatub $127K kuni $178K year kohta. Vaata ettevõtte ServiceTitan kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/29/2025

Keskmine Kogutasu

$138K - $167K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$127K$138K$167K$178K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ServiceTitan ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tehniline Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes ServiceTitan in United States on aastase kogutasuga $177,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ServiceTitan Tehniline Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $127,094.

Muud ressursid