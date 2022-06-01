Ettevõtete kataloog
SADA
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

SADA Palgad

SADA palk ulatub $21,128 kogutasus aastas Tekstikirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $295,515 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest SADA. Viimati uuendatud: 9/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $175K
Lahenduste Arhitekt
Median $230K
Aktuar
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tekstikirjutaja
$21.1K
Klienditeenindus
$40.8K
Inimressursid
$148K
Toote Disainer
$101K
Programmijuht
$43.4K
Projektijuht
$138K
Müük
$160K
Küberturvalisuse Analüütik
$224K
Tarkvaraarenduse Juht
$296K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes SADA on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $295,515. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte SADA keskmine aastane kogutasu on $142,973.

Esiletõstetud töökohad

    SADA jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid