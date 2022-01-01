Ettevõtete kataloog
Axoni
Axoni Palgad

Axoni palk ulatub $155,000 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,825 Ärianalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Axoni. Viimati uuendatud: 11/17/2025

Tarkvaraarendaja
Median $155K
Ärianalüütik
$166K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Axoni ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Axoni on Ärianalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $165,825. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Axoni keskmine aastane kogutasu on $160,413.

Muud ressursid