Rocket Software Full-Stack tarkvarainsener Palgad

Full-Stack tarkvarainsener kogutasu in India ettevõttes Rocket Software on ₹1.74M year kohta taseme Software Engineer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.49M. Vaata ettevõtte Rocket Software kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Rocket Software in India on aastase kogutasuga ₹2,388,599. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Rocket Software Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,494,370.

