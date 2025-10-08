Full-Stack tarkvarainsener kogutasu in India ettevõttes Rocket Software on ₹1.74M year kohta taseme Software Engineer II puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹1.49M. Vaata ettevõtte Rocket Software kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
