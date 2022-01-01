Ettevõtete kataloog
Avenue Code
Avenue Code Palgad

Avenue Code palk ulatub $22,038 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Projektijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Avenue Code. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $30.1K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $95.9K
Ärianalüütik
$111K

Toote Disainer
$39.6K
Projektijuht
$201K
Värbaja
$22K
Tarkvaraarenduse Juht
$52.3K
Lahenduste Arhitekt
$71.6K
UX Uurija
$135K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Avenue Code on Projektijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Avenue Code keskmine aastane kogutasu on $71,640.

