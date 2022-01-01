Ettevõtete kataloog
Omio
Omio Palgad

Omio palga vahemik varieerub $62,896 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $135,567 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Omio. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $62.9K
Andmeanalüütik
$71.4K
Andmeteaduse juht
$107K

Tootehaldusr
$136K
Värbaja
$68K
Tarkvaraarenduse juht
$102K
KKK

The highest paying role reported at Omio is Tootehaldusr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $135,567. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omio is $86,813.

