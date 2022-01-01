Ettevõtete kataloog
ABOUT YOU
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

ABOUT YOU Palgad

ABOUT YOU palga vahemik varieerub $65,128 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $92,656 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ABOUT YOU. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $69.8K
Andmeanalüütik
$70.3K
Andmeteadlane
$69.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Toote disainer
$92.7K
Tootehaldusr
$81.5K
Projektijuht
$65.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll ABOUT YOU on Toote disainer at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $92,656. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ABOUT YOU mediaan aastane kogukompensatsioon on $70,053.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti ABOUT YOU jaoks

Seotud ettevõtted

  • Zalando
  • Lyst
  • Jane
  • Tradesy
  • Touch of Modern
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid