NEXT Trucking Palgad

NEXT Trucking palk ulatub $100,500 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $180,000 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest NEXT Trucking. Viimati uuendatud: 9/9/2025

$160K

Tootejuht
Median $180K
Ärianalüütik
$101K
Toote Disainer
$162K

Tarkvaraarendaja
$164K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes NEXT Trucking on Tootejuht aastase kogutasuga $180,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte NEXT Trucking keskmine aastane kogutasu on $162,938.

