Ettevõtete kataloog
Collective Health
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Collective Health Palgad

Collective Health palk ulatub $65,325 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $502,500 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Collective Health. Viimati uuendatud: 10/13/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $195K
Tootejuht
Median $138K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Ärioperatsioonide Juht
$97.5K
Ärianalüütik
$65.3K
Andmeanalüütik
$88.4K
Andmeteadlane
$124K
Finantsanalüütik
$149K
Toote Disainer
$170K
Müük
$503K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Collective Health ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Collective Health on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $502,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Collective Health keskmine aastane kogutasu on $143,625.

Esiletõstetud töökohad

    Collective Health jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid