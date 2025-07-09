Ettevõtete kataloog
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Palgad

New Jersey Institute of Technology palk ulatub $31,044 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $135,320 Programmijuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest New Jersey Institute of Technology. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $83.2K
Administratiivassistent
$31K
Andmeanalüütik
$42.4K

Programmijuht
$135K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes New Jersey Institute of Technology on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $135,320. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte New Jersey Institute of Technology keskmine aastane kogutasu on $62,816.

