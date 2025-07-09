Ettevõtete kataloog
Minsait
Minsait Palgad

Minsait palk ulatub $23,619 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $48,536 Juhtimiskonsultant ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Minsait. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $40.2K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Ärianalüütik
Median $31.4K
Andmeanalüütik
Median $26.6K

Andmeteadlane
$38.3K
Infotehnoloog (IT)
$46.4K
Juhtimiskonsultant
$48.5K
Tehnilise Programmi Juht
$23.6K
