MessageBird Palgad

MessageBird palk ulatub $51,900 kogutasus aastas Personaliosakond ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $156,777 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest MessageBird. Viimati uuendatud: 11/27/2025

Tarkvaraarendaja
Median $120K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $152K
Personaliosakond
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Toote Disainer
$78.6K
Toote Juht
$157K
Värbaja
$62.6K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

MessageBird ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes MessageBird on Toote Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $156,777. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte MessageBird keskmine aastane kogutasu on $99,353.

Muud ressursid

