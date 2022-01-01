Ettevõtete kataloog
Paymentus
Paymentus Palgad

Paymentus palk ulatub $40,211 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $114,918 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Paymentus. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Tarkvaraarendaja
Median $68.5K

Full-Stack tarkvarainsener

Klienditeenindus
$40.2K
Turundus
$108K

Tootejuht
$115K
Lahenduste Arhitekt
$108K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Paymentus on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $114,918. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Paymentus keskmine aastane kogutasu on $107,856.

