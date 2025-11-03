Ettevõtete kataloog
Lumentum
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Disainer

  • Kõik Toote Disainer Palgad

Lumentum Toote Disainer Palgad

Keskmine Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes Lumentum ulatub $149K kuni $208K year kohta. Vaata ettevõtte Lumentum kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/3/2025

Keskmine Kogutasu

$161K - $187K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$149K$161K$187K$208K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Toote Disainer andmete sisestusts ettevõttes Lumentum avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Lumentum ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Disainer pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Lumentum in United States on aastase kogutasuga $208,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Lumentum Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $148,750.

Esiletõstetud töökohad

    Lumentum jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid