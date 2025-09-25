Ettevõtete kataloog
Integrant
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Integrant Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Egypt kogusumma ettevõttes Integrant on EGP 1.24M year kohta. Vaata ettevõtte Integrant kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Kokku aastas
EGP 1.24M
Tase
Principal
Põhipalk
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Boonus
EGP 0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Integrant?

EGP 7.9M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt EGP 1.48M+ (mõnikord EGP 14.81M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Integrant in Egypt on aastase kogutasuga EGP 1,500,696. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Integrant Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Egypt on EGP 1,243,998.

Esiletõstetud töökohad

    Integrant jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Arcesium
  • SoftServe
  • DDN
  • Birlasoft
  • InfoVision
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid