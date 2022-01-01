Ettevõtete kataloog
Birlasoft
Birlasoft Palgad

Birlasoft palk ulatub $1,438 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,825 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Birlasoft. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $7K
Lahenduste Arhitekt
Median $160K
Ärianalüütik
$20.5K

Andmeteadlane
$15.1K
Inimressursid
$1.4K
Juhtimiskonsultant
$15.4K
Toote Disainer
$11.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$160K
Tehnilise Programmi Juht
$166K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Birlasoft on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $165,825. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Birlasoft keskmine aastane kogutasu on $15,374.

