Intapp Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Intapp ulatub £78.8K kuni £112K year kohta. Vaata ettevõtte Intapp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Kogutasu

£89.5K - £106K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£78.8K£89.5K£106K£112K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

£121K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Intapp ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarenduse Juht at Intapp in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £111,883. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Tarkvaraarenduse Juht role in United Kingdom is £78,805.

