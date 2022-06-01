Ettevõtete kataloog
Intapp
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Intapp Palgad

Intapp palga vahemik varieerub $72,507 kogu kompensatsioonis aastas Raamatupidaja madalamas otsas kuni $233,825 Infotehnoloog kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Intapp. Viimati uuendatud: 8/10/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Toote disainer
Median $108K
Tootehaldusr
Median $144K
Raamatupidaja
$72.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Infotehnoloog
$234K
Turundus
$102K
Toote disaini juht
$95.5K
Projektijuht
$164K
Müük
$120K
Tarkvaraarendaja
$119K
Tarkvaraarenduse juht
$129K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Intapp-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Kõrgeima palgaga roll Intapp on Infotehnoloog at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $233,825. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Intapp mediaan aastane kogukompensatsioon on $119,799.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Intapp jaoks

Seotud ettevõtted

  • Qualtrics
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid