Keskmine Raamatupidaja kogutasu in United Kingdom ettevõttes Intapp ulatub £44.8K kuni £65.1K year kohta. Vaata ettevõtte Intapp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Keskmine Kogutasu

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

£121K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt £22.7K+ (mõnikord £227K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Intapp ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes Intapp in United Kingdom on aastase kogutasuga £65,077. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Intapp Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £44,843.

