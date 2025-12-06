Ettevõtete kataloog
Illumina Lahenduste Arhitekt Palgad

Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Illumina ulatub $244K kuni $342K year kohta. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$264K - $307K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$244K$264K$307K$342K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Illumina ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Illumina in United States on aastase kogutasuga $341,530. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Illumina Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $243,950.

