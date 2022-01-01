Ettevõtete kataloog
Danaher
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Danaher Palgad

Danaher palga vahemik varieerub $36,717 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarenduse juht madalamas otsas kuni $218,500 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Danaher. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tootehaldusr
Median $219K
Mehaanika insener
Median $115K
Raamatupidaja
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Meditsiinilise tehnika insener
$88.3K
Ärianalüütik
$106K
Äri arendus
$137K
Andmeteaduse juht
$149K
Andmeteadlane
$195K
Finantsanalüütik
$151K
Riistvara insener
$64.9K
Personaliosakond
$142K
Infotehnoloog
$72K
Turundus
$199K
Optikainsener
$181K
Toote disainer
$141K
Projektijuht
$115K
Müük
$78.3K
Tarkvaraarenduse juht
$36.7K
Lahendusarhitekt
$60.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Danaher-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

Kõrgeima palgaga roll Danaher on Tootehaldusr aastase kogukompensatsiooniga $218,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Danaher mediaan aastane kogukompensatsioon on $137,460.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Danaher jaoks

Seotud ettevõtted

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid