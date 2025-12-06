Ettevõtete kataloog
Illumina Andmeteaduse Juht Palgad

Mediaanne Andmeteaduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Illumina on $260K year kohta. Vaata ettevõtte Illumina kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Illumina
Director
San Francisco, CA
Kokku aastas
$260K
Tase
-
Põhipalk
$260K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Vaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Illumina ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteaduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Illumina in United States on aastase kogutasuga $317,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Illumina Andmeteaduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $260,000.

Muud ressursid

