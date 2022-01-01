GoPro Palgad

GoPro palk ulatub $72,563 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $291,450 Ärendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GoPro. Viimati uuendatud: 11/22/2025
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
GoPro ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)
