GoPro Palgad

GoPro palk ulatub $72,563 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $291,450 Ärendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest GoPro. Viimati uuendatud: 11/22/2025

Tarkvaraarendaja
Median $72.6K
Ärendus
$291K
Andmeteadlane
$139K

Riistvara Insener
$97.8K
Mehaanika Insener
$187K
Toote Disainer
$189K
Toote Juht
$114K
Projekti Juht
$111K
Tehnilise Programmi Juht
$230K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

GoPro ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes GoPro on Ärendus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $291,450. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte GoPro keskmine aastane kogutasu on $139,300.

