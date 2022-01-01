Ettevõtete kataloog
Root Insurance
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Root Insurance Palgad

Root Insurance palk ulatub $76,500 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $270,970 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Root Insurance. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Andmeteadlane
Median $120K
Tootejuht
Median $145K
Tarkvaraarendaja
Median $161K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Tarkvaraarenduse Juht
Median $230K
Andmeanalüütik
$76.5K
Graafiline Disainer
$95.2K
Inimressursid
$271K
Turundus
$159K
Mehaanikinsener
$86.7K
Toote Disainer
$133K
Värbaja
$86.7K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Root Insurance ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Root Insurance on Inimressursid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $270,970. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Root Insurance keskmine aastane kogutasu on $133,280.

Esiletõstetud töökohad

    Root Insurance jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • T-Mobile
  • CLEAR
  • Electronic Arts
  • Citi
  • Verizon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid