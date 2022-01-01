Ettevõtete kataloog
Gilead Sciences
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Gilead Sciences Palgad

Gilead Sciences palk ulatub $89,550 kogutasus aastas Riskikapitalist ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $349,238 Ettevõtte Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Gilead Sciences. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $140K
Andmeteadlane
Median $223K
Finantsanalüütik
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programmijuht
Median $212K
Projektijuht
Median $178K
Ärianalüütik
Median $263K
Infotehnoloog (IT)
Median $220K
Tootejuht
Median $170K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $295K
Biomeditsiiniinsener
$151K
Ettevõtte Arendus
$349K
Andmeteaduse Juht
$208K
Õiguslik
$291K
Juhtimiskonsultant
$156K
Turundusoperatsioonid
$141K
Toote Disainer
$203K
Toote Disaini Juht
$182K
Küberturvalisuse Analüütik
$182K
Lahenduste Arhitekt
$254K

Andmete arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$244K
Riskikapitalist
$89.6K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Gilead Sciences ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Gilead Sciences ialah Ettevõtte Arendus at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $349,238. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gilead Sciences ialah $208,035.

Esiletõstetud töökohad

    Gilead Sciences jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Invitae
  • Verily
  • Regeneron
  • Natera
  • Guardant Health
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid