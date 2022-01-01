Ettevõtete kataloog
Regeneron
Regeneron Palgad

Regeneron palk ulatub $75,000 kogutasus aastas Biomeditsiiniinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $238,085 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Regeneron. Viimati uuendatud: 10/24/2025

Andmeteadlane
Median $210K
Biomeditsiiniinsener
Median $75K
Tarkvaraarendaja
Median $105K

Kontrollisüsteemide Insener
$89.6K
Andmeanalüütik
$109K
Andmeteaduse Juht
$199K
Elektriinsener
$117K
Asutaja
$96.5K
Mehaanikinsener
$111K
Tootejuht
$199K
Programmijuht
$181K
Lahenduste Arhitekt
$238K
Riskikapitalist
$184K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Regeneron on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $238,085. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Regeneron keskmine aastane kogutasu on $117,316.

