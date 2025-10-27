Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Genesys ulatub $92.4K year kohta taseme L1 puhul kuni $181K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $140K. Vaata ettevõtte Genesys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
