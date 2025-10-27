Ettevõtete kataloog
Genesys
Genesys Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Genesys ulatub $92.4K year kohta taseme L1 puhul kuni $181K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $140K.

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Genesys?

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Genesys in United States on aastase kogutasuga $237,300. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Genesys Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $136,600.

