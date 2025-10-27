Tootejuht tasu in United States ettevõttes Genesys ulatub $163K year kohta taseme L2 puhul kuni $292K year kohta taseme L7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $205K. Vaata ettevõtte Genesys kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/27/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
