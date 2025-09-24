Tarkvaraarendaja tasu in Sweden ettevõttes Ericsson ulatub SEK 425K year kohta taseme JS4 puhul kuni SEK 942K year kohta taseme JS8 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Sweden kogusumma on SEK 689K. Vaata ettevõtte Ericsson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
