Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Romania kogusumma ettevõttes Endava on RON 299K year kohta. Vaata ettevõtte Endava kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Kokku aastas
RON 299K
Tase
Senior Solution Architect
Põhipalk
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
Boonus
RON 0
Aastat ettevõttes
21 Aastat
Aastat kogemust
23 Aastat
Millised on karjääritasemed Endava?

RON 714K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Endava in Romania on aastase kogutasuga RON 433,837. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Endava Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Romania on RON 261,582.

