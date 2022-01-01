Ettevõtete kataloog
CI&T
CI&T Palgad

CI&T palk ulatub $17,078 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $121,295 Toote Disaini Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest CI&T. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $26.6K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

Lahenduste Arhitekt
Median $33.9K
Andmeanalüütik
$20.2K

Andmeteadlane
$17.1K
Inimressursid
$95.1K
Toote Disaini Juht
$121K
Tootejuht
$42.2K
Projektijuht
$42K
Värbaja
$22.6K
Muud ressursid