Ettevõtete kataloog
DraftKings
DraftKings Palgad

DraftKings palga vahemik varieerub $86,028 kogu kompensatsioonis aastas Värbaja madalamas otsas kuni $302,625 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DraftKings. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Andmeinsener

Saidikindluse insener

Tarkvaraarenduse juht
L7 $249K
L6 $303K
Tootehaldusr
L8 $205K
L7 $193K

Ärianalüütik
Median $112K
Andmeteadlane
Median $175K
Andmeanalüütik
Median $90K
Toote disainer
Median $148K
Andmeteaduse juht
$265K
Finantsanalüütik
$159K
Turundus
$124K
Programmijuht
$92.5K
Värbaja
$86K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

DraftKings-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

KKK

Kõrgeima palgaga roll DraftKings on Tarkvaraarenduse juht at the L6 level aastase kogukompensatsiooniga $302,625. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
DraftKings mediaan aastane kogukompensatsioon on $175,000.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti DraftKings jaoks

