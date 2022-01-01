Ettevõtete kataloog
Grubhub
Grubhub Palgad

Grubhub palga vahemik varieerub $19,632 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $320,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Grubhub. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend tarkvara insener

Täielik tarkvara insener

Saidikindluse insener

Tootehaldusr
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Tarkvaraarenduse juht
Median $320K

Andmeteadlane
Median $150K
Ärianalüütik
Median $95K
Andmeanalüütik
Median $140K
Andmeteaduse juht
Median $185K
Raamatupidaja
$126K
Äri operatsioonid
$296K
Äri operatsioonide juht
$125K
Finantsanalüütik
$87.6K
Personaliosakond
$74.6K
Turundus
$51K
Turunduse operatsioonid
$103K
Partneri haldur
$115K
Toote disainer
$19.6K
Programmijuht
$160K
Värbaja
$101K
Müük
$128K
Lahendusarhitekt
$85.6K

Andmete arhitekt

Tehniline programmijuht
$101K
UX uurija
$98K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

40%

AASTA 1

30%

AASTA 2

15%

AASTA 3

15%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Grubhub-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 40% omandatakse 1st-AASTA (40.00% aastas)

  • 30% omandatakse 2nd-AASTA (7.50% kvartalis)

  • 15% omandatakse 3rd-AASTA (3.75% kvartalis)

  • 15% omandatakse 4th-AASTA (3.75% kvartalis)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsiatüüp
RSU

Grubhub-s kehtivad RSUs 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartalis)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartalis)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Grubhub on Tarkvaraarenduse juht aastase kogukompensatsiooniga $320,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Grubhub mediaan aastane kogukompensatsioon on $127,379.

