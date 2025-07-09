Ettevõtete kataloog
DotPe
DotPe Palgad

DotPe palga vahemik varieerub $3,629 kogu kompensatsioonis aastas Turunduse operatsioonid madalamas otsas kuni $53,678 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DotPe. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Turunduse operatsioonid
$3.6K
Programmijuht
$35.2K
Tarkvaraarendaja
$17.5K

Tarkvaraarenduse juht
$53.7K
KKK

