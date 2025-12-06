Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Dell Technologies ulatub $191K year kohta taseme M8 puhul kuni $275K year kohta taseme E1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $360K. Vaata ettevõtte Dell Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
M7
$ --
$ --
$ --
$ --
M8
$191K
$166K
$10.9K
$14.6K
M9
$236K
$187K
$22K
$26.9K
M10
$339K
$229K
$59.3K
$49.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Dell Technologies ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
