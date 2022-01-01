Ettevõtete kataloog
Comerica
Comerica Palgad

Comerica palga vahemik varieerub $75,000 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $232,560 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Comerica. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Finantsanalüütik
Median $88.8K
Tarkvaraarendaja
Median $140K
Ärianalüütik
Median $75K

Andmeteadlane
$109K
Infotehnoloog
$167K
Tootehaldusr
$233K
Tarkvaraarenduse juht
$219K
Lahendusarhitekt
$164K
Kindlustusandja
$77.6K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Comerica on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $232,560. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Comerica mediaan aastane kogukompensatsioon on $140,000.

