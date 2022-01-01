Ettevõtete kataloog
Capital One Palgad

Capital One palk ulatub $46,000 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $523,333 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Capital One. Viimati uuendatud: 9/7/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS insener

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turvalisuse tarkvarainsener

Teadur

Tootejuht
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Ärianalüütik
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

Andmeanalüütik
Median $120K
Tarkvaraarenduse Juht
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Andmeteadlane
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektijuht
Median $110K
Toote Disainer
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX disainer

Mobiildisainer

Finantsanalüütik
Median $120K

Riskianalüütik

Pettuse analüütik

Andmeteaduse Juht
Median $251K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $175K

Tehnoloogiariskide analüütik

Inimressursid
Median $110K
Tehnilise Programmi Juht
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Värbaja
Median $120K
Lahenduste Arhitekt
Median $265K

Andmete arhitekt

Cloud Security Architect

Riskikapitalist
Median $152K

Peaspetsialist

Kaasliige

Staabiülem
Median $150K
Müük
Median $184K
Raamatupidaja
Median $100K

Tehniline raamatupidaja

Juhtimiskonsultant
Median $118K
Ärioperatsioonid
Median $177K
Klienditeenindus
Median $46K
Infotehnoloog (IT)
Median $158K
Turundus
Median $77.3K
Programmijuht
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX Uurija
Median $133K
Ärioperatsioonide Juht
Median $90.5K
Investeerimispankur
Median $110K
Äri Arendus
Median $136K
Turundusoperatsioonid
Median $96K
Administratiivassistent
$65.5K
Ettevõtte Arendus
$166K
Kliendi Edu
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Graafiline Disainer
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
Options

Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Capital One on Tootejuht at the Vice President level aastase kogutasuga $523,333. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capital One keskmine aastane kogutasu on $149,509.

