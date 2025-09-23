Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Citadel ulatub $405K year kohta taseme L1 puhul kuni $608K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $525K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
