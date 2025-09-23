Ettevõtete kataloog
Citadel
Citadel Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Citadel ulatub $405K year kohta taseme L1 puhul kuni $608K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $525K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Citadel?

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Süsteemiinsener

Kvantitatiivne arendaja

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Citadel in United States on aastase kogutasuga $875,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citadel Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $500,000.

