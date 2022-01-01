Ettevõtete kataloog
Ramp
Ramp Palgad

Ramp palk ulatub $76,380 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $595,400 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Ramp. Viimati uuendatud: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Tarkvaraarendaja
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend tarkvarainsener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $189K

UX disainer

Veebidisainer

Värbaja
Median $135K

Tootejuht
Median $275K
Turundus
Median $200K

Tooteturunduse juht

Ärioperatsioonid
$149K
Ärianalüütik
$261K
Klienditeenindus
$76.4K
Andmeteadlane
$161K
Inimressursid
$333K
Müük
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Tarkvaraarenduse Juht
$269K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ramp ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ramp on Tarkvaraarendaja at the Staff Software Engineer level aastase kogutasuga $595,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ramp keskmine aastane kogutasu on $259,416.

Muud ressursid