Ettevõtete kataloog
CEVA
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

CEVA Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Vaata ettevõtte CEVA kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$275K - $314K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$243K$275K$314K$346K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Tarkvaraarenduse Juht andmete sisestust ettevõttes CEVA avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed CEVA?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes CEVA in United States on aastase kogutasuga $345,740. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CEVA Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $243,190.

Esiletõstetud töökohad

    CEVA jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.