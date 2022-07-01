Ettevõtete kataloog
Capital Rx
Capital Rx Palgad

Capital Rx palga vahemik varieerub $122,640 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $150,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Capital Rx.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $150K

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
$131K
Toote disainer
$123K

Tootehaldusr
$136K
Müük
$146K
KKK

