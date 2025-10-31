Tehnilise Programmi Juht tasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $201K year kohta taseme Senior TPM puhul kuni $233K year kohta taseme Lead TPM puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $250K. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior TPM
$201K
$175K
$14K
$11.8K
Master TPM
$398K
$275K
$50K
$72.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)