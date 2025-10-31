Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Capital One ulatub $139K year kohta taseme Associate Software Eng puhul kuni $476K year kohta taseme Senior Distinguished Eng puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $151K. Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi