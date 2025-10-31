Ettevõtete kataloog
Capital One
Capital One Ettevõtte Arendus Palgad

Vaata ettevõtte Capital One kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Keskmine Kogutasu

$98.6K - $112K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$85.9K$98.6K$112K$125K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
Options

Capital One ettevõttes kuuluvad Options 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Ettevõtte Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes Capital One on aastase kogutasuga $125,080. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Capital One Ettevõtte Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu on $85,860.

